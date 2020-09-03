Ради обретения счастья его нужно уметь держать под контролем

Новое исследование дает ответ на вопрос о возможности контроля над собственным уровнем счастья.

Многие согласятся, что счастье сложно определить и сложно измерить, отчасти из-за его субъективной природы. Возможно ли научиться контролировать концепцию самовосприятия? В ходе опроса о счастье более 80% людей оценили общую удовлетворенность жизнью относительно высоко. Некоторые счастливчики поведали даже, что могут постоянно чувствовать себя счастливыми, хотя чрезмерно высокие баллы индекса счастья способны мешать достижению жизненного успеха, измеряемого богатством, образованием или самореализацией.

В исследовании приняли участие 665 мужчин, 482 женщины, 1 гендерфлюидный человек и 6 лиц с неустановленным полом в возрасте от 15 до 60 лет. 89% респондентов считают, что счастье можно контролировать. Из них только 32% счастливы. Их средний рейтинг счастья составил 7,39 баллов по 10-балльной шкале. У тех, кто не считает возможным брать счастье под контроль, этот показатель упал до 5,61. Респонденты с низким рейтингом в 5 раз чаще считали, что их счастье вышло из-под контроля, по сравнению с людьми с высоким рейтингом.

Итак, ощущение контроля над счастьем коррелирует с чувством реального счастья. Значит, мы счастливей, если сами в этом убеждены. И все же вопросы остаются. Что заставляет людей чувствовать контроль над счастьем? И чему мы можем научиться благодаря способности контролировать счастье?