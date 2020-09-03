Обычный асфальт оказался более опасным загрязнителем воздуха, чем выхлопы

Асфальт оказался значительным источником загрязнений воздуха, как показало новое исследование.

Обширные исследования выхлопов от автотранспортных средств улучшили понимание наукой процессов загрязнения воздуха. Однако, по мнению исследователей Йельского университета, многочисленные не связанные с процессами сгорания источники также активно отравляют атмосферу. Чтобы оценить их влияние, исследователи собрали свежий асфальт — обнаруженный на дорогах, крышах и проездах материал. Затем нагревали его до различных температур.

Они обнаружили, что когда асфальт подвергается умеренному солнечному излучению, это приводит к увеличению выброса органических аэрозолей (SOA) на 300%. SOA является основным источником твердых частиц (PM2,5) — загрязнителей воздуха, которые, как известно, оказывают основное негативное воздействие на здоровье. Исследователи также обнаружили, что выбросы асфальта удваиваются при повышении температуры с 40°C до 60°C — уровня, которого материал часто достигает летом.

Через некоторое время также было установлено, что выбросы при летних температурах выравниваются и продолжают оставаться на стабильном уровне. Что позволяет предположить — в реальных условиях выбросы от асфальта сохраняются очень долго, отравляя атмосферу. Исследователи заявили, что поиск новых способов сделать дороги более экологически чистыми не менее важен, чем борьба с выхлопами от легковых автомобилей и грузовиков.