УФАС оштрафует Ивлееву за рекламу итальянского вермута в передаче с Газмановым

Ленинградское управление ФАС возбудило против блогерши Анастасии Ивлеевой антимонопольное дело за передачу с Олегом Газмановым на своем YouTube-канале. Об этом пишет РАПСИ.

УФАС установило, что канал принадлежит ИП Анастасия Узенюк (фамилия, которую Ивлеева приняла от мужа Элджея). В видеоролике была замечена бутылка итальянского вермута, а также бендированный бокал. Ракурс позволял считывать название продукта. Так, против блогерши заведено дело по статье о недобросовестной конкуренции.

Согласно текущему законодательству, реклама алкоголя в Сети запрещена.