В Новосибирске освободили 40 человек, удерживаемых в реабилитационном центре

В Новосибирске арестовали руководителя и двух сотрудников реабилитационного центра в Заельцовском районе города, где принудительно удерживали алко- и наркозависимых.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на старшего помощника следственного управления СК РФ по Новосибирской области Анастасию Кулешову.

«Следователем СК им уже предъявлено обвинение в инкриминируемых деяниях. В четверг суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказала она.

Кулешова также добавила, что ранее в следственные органы обращался мужчина, который утверждал, что сотрудники реабилитационного центра Фонда развития социальных программ «Национальный проект» могут насильно удерживать там людей. Следователи СК вместе с УУР ГУ МВД по Новосибирской области провели в организации обыски. Правоохранители нашли и освободили 40 человек, которых удерживали там против их воли.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 127 УК РФ («Незаконное лишение человека свободы, совершенное группой лиц»). По данным следствия, в данный центр обращались люди, страдающие алко- и наркозависимостью, после чего у них отбирали паспорта и ценные вещи, запрещая им покидать здания. Родственников же информировали о том, что общение с проходящими реабилитацию может негативно повлиять на процесс. Потерпевшими были признаны 24 человека.

В ходе расследования выяснилось, что один из потерпевших в июле 2020 года был избит, закован в наручники и насильно доставлен в реабилитационный центр. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Фигурантам дела предъявлены обвинения.