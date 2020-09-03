Володин: Германия ради "провокации" может осложнить состояние Навального

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что спецслужбы ФРГ могут намеренно повлиять на состояние здоровья оппозиционного политика Алексея Навального. По его словам, это будет воспринято как «провокация» против России.

«С момента пересечения Навальным границы РФ у нас нет никакой информации о его состоянии, и это тоже вызывает вопрос. Если сейчас с ним что-то произойдет, его состояние ухудшится, мы не сможем исключить, что это организованная на территории Германии провокация», — приводит его слова РИА Новости.

Он также нашел сходства в этой ситуации с отравлением Скрипалей, а также обратил внимание, что это совпадает с белорусским политическим кризисом. По версии единоросса, эти вещи связаны: «Белоруссия – член ОДКБ. Ряд европейских стран попытался вмешаться в ее внутренние дела, и им важно было, чтобы Россия не защищала Республику Беларусь от иностранного вмешательства».

Отметим, что об угрозе военного вмешательства в ситуацию в Беларуси в последнее время много говорит Александр Лукашенко, причем доказательств его слов пока нет. Впрочем, Володин также не объяснил, каким образом скандал вокруг отравления оппозиционера помешает России выполнять свои международные обязательства.