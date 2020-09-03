Создатель "Новичка": Навального могли отравить через одежду. Яд в чае убивает сразу

Ученый Владимир Углев в интервью Sobesednik.ru выдвинул новую версию отравления Алексея Навального. И рассказал, что чувствуют жертвы «Новичка».

Немецкие медики вынесли вердикт: Алексей Навальный был отравлен боевым ядом «Новичок», который ранее, по версии Скотленд-ярда, был применен против перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери.

Химик-технолог, один из создателей «Новичка» Владимир Углев рассказал Sobesednik.ru, как могли отравить политика.

«Кто его пробовал, того уже нет»

– Кремль отказался верить в отравление Навального «Новичком». А для вас картина ясна? Мог против него быть применен именно этот яд?

– Пока не сообщается, какой именно это «Новичок». Их два – жидкий и твердый.

– Чем они отличаются и какой из них доступнее для отравителей?

– Никакой из них не распространен, они все находятся под запретом. Разрешается иметь какое-то количество, но не разрешается заниматься производством по международной конвенции. Получать в лаборатории, исследовать — пожалуйста.

Насчет доступности — блогеры говорят, что его можно купить в любом военном магазине, но это ерунда, конечно. Похожий на «Новичок» зарин, который применили в токийском метро, был синтезирован в подпольной лаборатории, но зарин намного проще, чем «Новичок». Хотя и он очень опасен: нужны средства защиты, нормальная вентиляция, исходные вещества — для зарина их купить можно, а для «Новичка» так называемые прекурсоры (вещества, участвующие в реакции) намного сложнее, и их просто так не купишь, только синтезировать самому.

Владимир Углев

– Понятно, что это – задача малореализуемая. А купить «Новичок» на черном рынке можно?

– Это вряд ли. Хотя один их экспертов, который сейчас выступает по «Новичку», продавал боевые яды на черном рынке бандитам, но попался, когда продал яд тем, кто отравил банкира Кивелиди в 1995 году. Ему год условно дали!

– Все-таки кто мог иметь доступ к «Новичку»?

– Ну, кто-то из тех, кто возглавляет соответствующие структуры, близок к лаборатории. Не исключаю, что еще остались старые запасы. Если килограмм где-то лежит, его надолго хватит.

Не исключаю, что это еще те вещества, которые мы нарабатывали в 80-е годы. Срок годности у них очень большой.

– «Новичок» можно распознать по вкусу, запаху в момент отравления?

– Если кто его попробовал, того нет в живых. Я могу только предполагать.

Если вещество очень чистое, то оно или ничем не пахнет, или имеет слабый запах одного из прекурсоров, который сам по себе страшно воняет мышиной мочой. Когда мы его получали, нас всех тошнило. Грязный «Новичок» может иметь более выраженный такой запах.

«Одна капля – это 10 трупов»

– А по ощущениям? Тронул ручку, а она маслянистая, например?

– Он более вязкий, чем вода. Примерно как подсолнечное масло по вязкости, текучести.

– Можно рассчитать дозировку, чтобы убить человека или чтобы только вывести из строя?

– Чтобы убить — ничего сложного нет: взять несколько доз ld-50 (летальная доза), и все. Боева доза — 5-6-8 доз, и человек – покойник.

– Сразу?

– Зависит от способа применения.

Если «Новичок» попадает через легкие, то гибель наступает практически сразу. Если через кровь или вену, то моментально. Если через кожу, то смерть наступает через несколько часов. Первые признаки чувствуются через 10-15 минут, когда большая доза.

– А если, например, в чай капнуть?

– Это уже диверсионное применение. Я занимался только боевым.

Капля вещества весит 30 мг, то есть одна капля — это 10 трупов, как минимум. Если капнуть в чашку и 10 людям дать по глотку, то будет 10 трупов. Рассчитать дозу, которая не убьет насмерть, но нейтрализует человека, для такого вещества это очень сложно.

Зависит еще и от человека, от состояния организма. Один человек выдержит 5 мг, а другой и 0,5 кг не выдержит. Зависит от индивидуума. Доза LD-50 — это такое количество, при котором погибает в течение суток 50% подвергшихся отравлению. Одному дали 1 мг – он покашлял, почихал, поболел и выжил. А второй умер.

– Навальный – здоровый, достаточно молодой мужчина.

– Здесь важно понимать, какая доза в него попала и каким образом.

Если бы яд попал к нему через рот — перорально, даже одной десятой капли хватило бы, чтобы он умер через час-полтора. А вот через кожу — другое дело, и вещества нужно раз в 10 побольше. Если, например, на ткань нанести, то яд постепенно впитывается в кожу и начинает свое действие.

«При смертельной дозе симптомы другие: мочеиспускание, дефекация, судороги, пена изо рта»

– Люди, окружавшие Навального, ведь тоже должны были пострадать от применения яда, если это правда был «Новичок»?

– Скорее всего, Навальный не очень сильно был поражен этим ядом. Надеюсь, так. По первоначальным сообщениям я понял, что он практически сразу впал в кому в самолете, и я решил, что все, не выживет. Но потом выяснилось, что в кому он не впал сразу, а его ввели в искусственную кому в больнице. Это говорит о меньшем поражении.

При смертельной дозе и симптомы другие — непроизвольные мочеиспускание, дефекация, рвота, судороги, пена изо рта. Я на животных это наблюдал. Но и после этого не каждое животное умирало, но их все равно забивали, так как они уже ни на что не годились.

А с людьми, которые сильно поразились и выжили, я не общался — они сразу умирали.

– Почему в случае с Навальным никто больше не отравился? В истории тех же Скрипалей была случайная жертва, которая умерла.

– Ну извините меня! В Англии нашли запасной пузырек, в котором был целый грамм этого вещества. И когда погибшая открыла его и понюхала, конечно, шансов у нее не было.

У Скрипалей все проще — за ручку взялись, на кисти кожа более грубая и менее проницаемая, потом, может, они пришли и сразу руки помыли — отравление было меньше.

«Наши официальные лица все равно будут все отрицать»

– Как омские врачи могли не обнаружить «Новичок» в анализах Навального?

– У них и не было специальных средств обнаружения. Они все анализы отправляли в Москву, и какие результаты им оттуда присылали, те они и озвучивали.

А что им оставалось, когда их окружала армия сотрудников ФСБ?

– А немецкие специалисты могли обнаружить Новичок спустя такое длительное время?

– Конечно. Но наши официальные лица все равно будут все отрицать. Как это было, когда нашли кучу следов отравления Литвиненко полонием: никто этого все равно не признал. Так же было со Скрипалями — вещество нашли, камеры показали, но наша позиция не изменилась.