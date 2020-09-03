Меркель: реакция Запада на отравление Навального зависит от позиции России

Канцлер Германии Ангела Меркель намерена дождаться внятной реакции Кремля на обвинения, высказанные ею ранее. Она сказала, что ничего не хочет добавить к своему вчерашнему выступлению.

По её словам, дальнейшие действия Германии и европейских стран по возможному пересмотру отношений с Россией зависят от того, как поведет себя в этой ситуации Москва: «Многое зависит от реакции российского правительства. Ко вчерашним словам мне добавить нечего», — приводит её слова ТАСС.

Напомним, что накануне канцлер потребовала от Кремля ответов в связи с выяснившимся фактом отравления Навального отравляющим веществом из семейства «Новичок».

При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пока заявляет, что не может комментировать обвинения Меркель и не видит их, как и доказательств отравления. Он утверждает, что следов яда не было в организме оппозиционера, когда он находился в России.

Формальный президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что Меркель намеренно придумала историю с отравлением, что не исключает и глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышник.