В Новосибирске соседи спасли шесть человек из горевшей квартиры

В Новосибирске произошел пожар в одном из домохозяйств многоквартирного дома. При этом соседи по дому успели спасти двух детей и четверых взрослых до прибытия пожарных, передают «Такие дела» со ссылкой на главк МЧС.

Возгорание произошло на третьем этажа в комнате с большим количеством вещей в коробках.

Эвакуированные из дома граждане поймали с помощью покрывала двух детей трех и четырех лет. А соседи с четвертого этажа с помощью веревки помогли выбраться из горящей квартиры четверым взрослым.



Фото: Instagram

Двое детей и одна женщина в итоге госпитализированы с подозрением на отравление продуктами горения.