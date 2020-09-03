В Новом Уренгое клоуна приговорили к году колонии за присвоение пожертвований

31 августа в Новом Уренгое суд вынес приговор цирковому артисту Алексею Степанову, который более десяти лет занимался мошенничеством, используя подложные благотворительные ресурсы. Об этом пишет Агентство социальной информации со ссылкой на директора фонда «Живи, малыш» Егора Бычкова.

Степанов отсидит один год в колонии строгого режима за то, что в разных города России собирал в общественном транспорте и других общественных местах пожертвования на больных детей, которых в том числе выдавал за своих. Фото детей он брал из реальных источников — благотворительных фондов.

«Гастролировал» мошенник в разных городах России: Сочи, Новый Уренгой, Новосибирск, Ноябрьск. Также он распространял в соцсетях ложные посты о сборе средств для больных детей, где указывал свои реквизиты.

Первую медийную популярность Алексей Степанов получил в 2009 году, когда в Новосибирске пытался выдать себя за известного испанского циркача. За это он отсидел в СИЗО девять месяцев.