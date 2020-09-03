Познер, Швыдкой, Казарновская: гости и участники книжной ярмарки в "Манеже" (фото)

Фоторепортаж Sobesednik.ru с церемонии открытия 33-й Московской международной книжной ярмарки, которая впервые прошла в «Манеже».

В этом году из-за коронавируса ярмарка, которая проходит со 2 по 6 сентября, впервые работает и в режиме онлайн. Все происходящее одновременно транслируют на сайте и в соцсетях. В эфир выходят популярные российские и зарубежные авторы, среди которых Алексей Иванов, Владимир Познер, Януш Вишневский, Фредерик Бегбедер, Бернар Вербер и другие.

Подробнее об участниках и гостях события — в нашем фоторепортаже.