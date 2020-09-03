Верховный суд разрешил сдавать экзамен на водительские права, не превышая скорость 40 км/ч

Жителю Новосибирска Даниилу Крейсу удалось добиться в Верховном суде РФ отмены спорного решения госавтоинспекции, когда инспектор потребовал от него развить скорость до максимальной во время практического экзамена на получение водительских прав. Подробности кейса описывает Агентство правовой информации.

Отмечается, что в суд Крейс обратился уже после того, как получил права, чтобы предупредить в дальнейшем случившиеся с ним ситуации.

Новосибирец был уверен, что требование инспектора развить скорость до максимальной было неадекватным в актуальных обстоятельствах: дорога была неровной, в перспективе наблюдались регулируемые и нерегулируемые пешеходные переходы, люки и в целом достаточно большой поток машин.

Экзаменуемый увеличил скорость, но лишь до 40 километров в час, из-за чего получил пять штрафных баллов и отправился на пересдачу.

Позже суд добавил к обстоятельствам, что команда инструктора была дана недалеко от знака с ограничением скорости в 40 километров в час.